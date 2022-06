O Diário Oficial do Município publicou, nesta quarta-feira (1), a exoneração de Andréa Ramalho Alves do cargo de Secretária da Mulher. Andréa é esposa de Carlos Eduardo Alves.

Assume agora o cargo Maria José Medeiros, atual Adjunta da Semtas, com larga experiência no serviço público do Estado e da capital.