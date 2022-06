Ainda em clima de empolgação pela vinda do ex-presidente LULA ao estado, a governadora Fátima Bezerra esteve presente no início das comemorações do São João de Monte Alegre, que retoma suas comemorações de forma presencial.





"Monte Alegre retoma, neste ano de 2022, em grande estilo, o maior São João do Agreste. A cidade tá bonita, tem muita gente na rua, num clima de muita paz, as pessoas querem festejar. Quero parabenizar o prefeito André Rodrigues pela festa, e aqui dizer da nossa colaboração no reforço da segurança pública. O apoio do Governo do Estado para que a população possa ter uma festa com alegria e segurança ", disse a governadora Fátima Bezerra.





Para o São João de Monte Alegre, o Governo teve que disponibilizar reforço no efetivo da Polícia Militar com total diário empregado de 120 PMs, bem como implementou a operação com 10 viaturas extras. Os investimentos nas diárias operacionais para os onze dias de festa somam mais de R$ 257 mil.





Considerado o maior São João do Agreste, os festejos começaram neste fim de semana e vão até o dia 28 de junho.