Posto é localizado as margens da BR-226. Quantia levada pelos bandidos não foi revelada.









Bandidos fugiram após explodir cofre de posto de combustíveis — Foto: Cedida





Criminosos armados provocaram uma explosão no cofre de um posto de combustíveis em Tangará , no Agreste potiguar. O caso ocorreu por volta das 1h30 desta sexta-feira (24) e a ação durou cerca de 20 minutos. Os suspeitos fugiram com uma quantia não revelada.





O estabelecimento fica as margens da BR-226, já na zona rural do município. Segundo a gerência do posto, cinco homens chegaram ao local em um veículo de cor prata, renderam os dois frentistas e foram direto ao cofre, que foi explodido em seguida.





De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram, posteriormente, ter ouvido estrondos, mas não associaram a um crime por ser noite de São João.





Caminhoneiros que estavam ao redor do posto, estacionados, não foram incomodados pelos suspeitos, que fugiram com uma quantia não revelada.









Policiais militares fizeram buscas nos arredores, mas ninguém foi localizado. O caso será investigado pela Polícia Civil.





Por G1 RN