Suplente de deputada estadual, Terezinha Maia, viúva do prefeito de São Gonçalo do Amarante, Paulinho Emídio, confirmou neste domingo que vai seguir a orientação que vinha recebendo do marido: será, sim, candidata a deputada estadual.

Terezinha é filiada ao PL.

“Apesar do momento que eu minha família estamos vivendo, decidi, com muita coragem, dar continuidade ao trabalho que construímos ao longos desses 33 anos”. Foi assim que viúva do prefeito Paulinho (São Gonçalo do Amarante), Terezinha Maia, confirmou a continuidade da sua pré-candidatura a deputada estadual, em vídeo postado nas redes sociais, neste domingo (29).

De acordo com a ex-primeira-dama são-gonçalense, as inúmeras mensagens de apoio e coragem que ela recebeu nas últimas semanas foram essenciais para essa decisão. Terezinha também foi candidata em 2018, quando obteve mais de 26 mil votos, e votada em 142 municípios. Atualmente ela é suplente na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.

“E agora mais do que nunca seguirei fazendo o que mais gosto: fazendo política e trabalhando em prol do povo. Vamos todos juntos, de mãos dadas, com a força da superação, com a coragem que Deus nos deu, seguir em defesa nossos ideais e atendendo ao último pedido do nosso guerreiro, prefeito Paulinho”, disse Terezinha.

Fonte: thaisagalvao.com.br