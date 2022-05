NOTA

O Hospital Rio Grande lamenta o ocorrido na noite deste sábado (7) no Pronto Socorro Pediátrico da unidade.

Esclarece que o acompanhante de um paciente encontrava-se visivelmente alterado, fora do seu comportamento normal, ameaçando funcionários e provocando riscos para si, para equipe de saúde e para os demais clientes que aguardavam por atendimento, entre elas várias crianças.

Diante do fato e do difícil diálogo, a direção precisou intervir para estabelecer a capacidade de atendimento do hospital que ficou paralisado temporariamente devido às reações agressivas apresentadas pelo acompanhante.

O médico ao ser chamado para avaliar a situação, chegou a ser agredido algumas vezes com empurrões e xingamentos, necessitando conter o acompanhante para acalma-lo.

A situação durou poucos minutos, sendo resolvida em seguida, com entendimento e pedido de desculpas de ambos os lados.

SOBRECARGA DE ATENDIMENTO

Os hospitais de todo o país estão enfrentando uma sobrecarrega de atendimento em decorrência da epidemia de viroses respiratórias e de arboviroses e infelizmente aqui no RN não é diferente!

O Hospital Rio Grande está trabalhando no MÁXIMO da sua capacidade física e profissional, com três médicos no plantão e todos os demais profissionais dando o seu melhor.

A unidade está completamente ocupada! E diante disso lamentamos pela não possibilidade de aumentar a nossa capacidade de atendimento pois chegamos ao patamar máximo possível!

Esperamos superar esse difícil momento em breve! 🙏🏻