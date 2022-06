Uma criança de 6 anos de idade morreu atropelada no início da noite de sábado (28) no bairro Pajuçara, na Zona Norte de Natal. Luiz Victor atravessava a rua quando foi atingido por um veículo.



O caso aconteceu na Rua Pastor João Pedro, no loteamento Jardim Brasil. O motorista envolvido no acidente parou o veículo, prestou socorro e chegou a levar o menino até a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Pajuçara, onde foi constatado o óbito.



De acordo com a Polícia Civil, o motorista se apresentou espontaneamente na Delegacia de Plantão Zona Norte, onde foi registrada a ocorrência.



Moradores da região contaram que o menino tinha ido passar um fim de semana na casa do pai, que mora na rua.



O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) realizou a autópsia do corpo, que foi liberado para a família por volta das 11h deste domingo (29).