A verdade é que o Prefeito de Natal (RN) Álvaro Dias deu uma sacudida na política do Estadual ao apresentar um nome em potencial para disputar o Governo do Estado nas eleições deste ano no Rio Grande do Norte (RN) e incomodou os aliados do deslumbrado Candidato Esquerdista, Fábio Dantas.

O convite de Dias a Ex-Prefeita de Mossoró (RN), Rosalba Ciarlini, deixou muita gente pirada.

O certo é que o “convite” de Álvaro ganhou repercussão, ecoou em todo o RN e não se fala em outra coisa.

É melhor o dela do que o de Fábio Dantas mil vezes, grita setores da oposição.

Rosalba é um nome de respeito, foi Ex-Governadora, Ex-Senadora e Ex-Prefeita de Mossoró (RN). Nem se compara, comentam os mais entusiastas.

Álvaro mostrou que conhece o jogo. E com isso reafirma sua rejeição ao nome de Fábio Dantas.