A governadora Fátima Bezerra chegou às 16:30 ao encontro de “tática” do PT, que aprovou as alianças político-eleitoral com MDB e PDT, com os votos contrários e vencidos de figuras de destaque do partido: a deputada federal Natália Bonavides, a deputada estadual Isolda Dantas e a vereadora natalense Brisa Bracchi.

Os presidentes estaduais do MDB e PDT, deputado federal Walter Alves e Carlos Eduardo Alves, que serão candidatos a vice e a senador na chapa majoritária liderada por Fátima Bezerra, aguardavam a governadora na entrada do Praia Mar Hotel , local do evento que começou pela manhã e entrou pela tarde.