O Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (HMWG) foi habilitado como Centro de Referência em Assistência a Queimados, por meio da Portaria GM/MS Nº 882, de 14 de abril de 2022. A portaria do Ministério da Saúde também estabelece recurso anual na ordem de R$1.972.246,38 para a unidade.





O recurso é referente ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade – MAC - do Estado do Rio Grande do Norte. A finalidade é financiar o custeio de quaisquer ações e serviços de média e alta complexidade prestados pelo HMWG para atenção à saúde da população.





A medida representa um avanço significativo na cobrança de procedimentos realizados junto à população, de modo a garantir a sustentabilidade do serviço, com pagamento adequado conforme a tabela SUS.