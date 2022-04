João Marcolino Neto, 42 anos, é blogueiro na cidade de Caraúbas. Atingido por disparos no braço e na virilha, ele foi transferido para hospital regional de Mossoró.





Homem é alvo de tentativa de homicídio pela segunda vez no interior do RN, diz PM — Foto: Marcelino Neto/O Câmera





Um homem de 42 anos foi baleado na manhã desta segunda-feira (25), no bairro Sebastião Maltês, em Caraúbas, na região Oeste do Rio Grande do Norte. A vítima foi identificada como João Marcolino Neto, blogueiro da cidade. De acordo com informações da Polícia Militar, é a segunda vez que ele sofre uma tentativa de homicídio.





Segundo a PM, o atentado aconteceu por volta das 13h. A vítima estava trafegando na sua motocicleta há 100 metros de sua residência, quando dois homens que estavam atrás de um veículo começaram a atirar.





O blogueiro foi atingido no braço esquerdo, na virilha e apresentou muitos estilhaços no corpo, de acordo com a PM.





João Marcolino conseguiu ainda pilotar a moto até o Hospital Regional Dr. Aguinaldo Pereira da Silva, em Caraúbas, e depois foi transferido para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró . O estado de saúde dele é estável.





O primeiro atentado sofrido pelo blogueiro foi em março de 2020. Ainda de acordo com a polícia não é possível afirmar a motivação no crime. O caso será investigado pela Polícia Civil.