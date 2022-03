A governadora Fátima Bezerra, vem tendo alguns percalços com montagem do palanque para as eleições de 2022.

A petista começou se cacifando para a reeleição, mas os últimos acontecimentos, comprometeram todo um trabalho.

O problema central foi o aceno de Fátima a Carlos Eduardo, para o Senado.

Vale lembrar que em 2008, foi Carlos Eduardo que estendeu a mão a Fátima contra Micarla de Souza.

Ocorre que, a insatisfação esta generalizada, o que fez com que grupos se unissem para tentar furar o cerco, como é o caso do Grupo de Ezequiel e Walter que decidiram se juntar nesta semana.

Até Rosalba Ciarline foi cogitada, mas pela reação da companheira Isolda Dantas, ambas com base eleitoral em Mossoró, não há clima para a aterrissagem da Rosa no palanque da “Gove”.

O Clima segundo fontes do Notícias do RN é que a luz vermelha esta acesa nos gabinetes da governadoria.

Já em algumas Secretarias o clima é fúnebre.

Assim como as nuvens passam e não deixa chuva, também ocorre na política.

Aguardemos.