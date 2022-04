A Secretaria de Administração abriu uma concorrência pública para contratar entidades visando a organização e realização do concurso da FUNDASE.

Até aí nada anormal.

Apenas três entidades participaram certame: AOCP, IBFC e ACESSO.

Em uma primeira reunião, somente uma entidade foi habilitada que foi o Instituto AOCP.

Com os recursos, estranhamente a comissão do concurso “achou” documentos que diziam não constar nas propostas iniciais e, com isso, habilitaram todas as entidades, para as fases posteriores.

Entretanto, na fase seguinte, desclassificaram novamente duas entidades sendo o IBFC e ACESSO, mantendo o instituto AOCP no certame.

Somente para se ter uma ideia, o IBFC foi a entidade contratada para a PM do RN, mas para a comissão do concurso da Administração esta não tem qualificação, assim como outro instituto, somente o premiado AOCP.

Uma Fonte interna e que pediu para não ser identificada, repassou ao blog que tem membros da comissão que tem uma banca preferida, tanto que não queriam julgar os novos recursos impetrados pelas entidades que foram desclassificadas, mas foram obrigados a fazer pela assessoria do órgão.

Ainda segundo a fonte, amanhã ocorrerá uma reunião com a comissão do concurso e, caso não haja um fato novo, o resultado já encontra-se pronto. O instituto AOCP vencerá o certame.

A fonte ainda ressaltou: “Bom demais é ter amigo importante e influente”.

A pergunta do Blog é somente uma: Será que a governadora sabe do que esta ocorrendo em suas secretarias ou, também, assim como Lula quando era governo é a ultima a saber?

Acredito que a governadora não que um escândalo em ano de reeleição.