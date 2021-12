Uma denúncia enviada por um leitor do Notícias do RN gera revolta no estado e em familiares de pacientes que esperam por um leito de covid-19. Está faltando insumos em pelo menos 3 importantes hospitais. Giselda Trigueiro, Hospital regional de João Câmara e Hospital Colonia Dr. João Machado. As unidades hospitalares estão negando pacientes no sistema de regulação estadual e ainda não se sabe a verdadeira dimensão do problema e se atinge outras instituições de saúde.