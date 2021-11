Um fato inusitado para não dizer ilário aconteceu na tarde desta terça-feira(09) em Parnamirim.

Um usuário do aplicativo Uber passou por verdadeiro aperto ao ver sua corrida "sequestrada" pelo motorista.

Acontece que o usuário, no afã de chegar em casa depois de um expediente cansativo, solicitou no aplicativo, em Parnamirim, uma corrida para um bairro de Natal.

Tudo transcorria naturalmente, o app mostrava que o motorista estava vindo para levar o cliente, no entanto, um desvio de rota começou a deixar a história intrigante. Acontece que o motorista simplesmente "ensaiou" uma aproximação ao local de partida, restanto assim apenas 5 minutos para a chegada. Neste caso, ao que parece, se o usuário cancelar deveria pagar uma taxa.

Desta feita, o motorista possivelmente "segurou" a corrida para forçar o cliente a cancelar. E simplesmente o cliente estava no local combinado aguardando a corrida e se transcorreram muitas horas entre idas e vindas e nada do motorista chegar por vezes o aplicativo informava que o motorista estaria a 5 minutos, por vezes a 30 minutos e assim prosseguiu sem que o motorista cancelasse e, caso o cliente o fizesse a taxa seria cobrada.

Um Golpe?

Se analisarmos a situação podemos inferir uma suposta intenção do motorista do que chamaríamos de "sequestro" de corrida o que se configura como uma espécie de golpe onde o mesmo usaria outro aplicativo para fazer viagens enquanto "sequestrava" corridas prejudicando os usuários que teriam que pagar para cancelar a corrida que o motorista não esteve presente. Um verdadeiro absurdo.

O cliente tentou de todas as maneiras entrar em contato com o motorista, pois segundo ele, já havia passado por algo similar recentemente e não poderia ficar pagando taxas de cancelamento quando o erro não tiver sido dele.

Para ter uma idéia, toda a "via crucis" do cliente para conseguir um "Uber" começou por volta das 14h e até o momento do fechamento desta matéria, segundo confidenciou para o Notícias do RN, o motorista seguia sem cancelar e travando as corridas do mesmo.

O Cliente entrou em contato com a polícia que interceptou o motorista que estava livremente percorrendo a cidade bem longe do local combinado.

Nota: Uma lástima. Um verdadeiro absurdo.