Walkyria Santos conversou com os fãs por meio de uma live em seu Instagram na manhã desta quinta-feira (5). Visivelmente abalada e chorando, a cantora contou que ainda está sentindo muita dor pela perda do filho, Lucas, que tirou a própria vida após sofrer bullying na internet.

A cantora deixou claro que pretende fazer algo sobre o ciberbullying. “Hoje está mais difícil que ontem. A gente não para de chorar, a dor não passa, não. Vou lutar atrás de uma lei. Uma lei que vai ter o nome do meu filho, do meu anjo”, disse ela.

Na sequência, Walkyria pediu apoio para os fãs para denunciar as contas fakes que surgem com nome de seu filho. “Se vocês puderem denunciar esses perfis que estão aparecendo. O povo não tem o que fazer, meu Deus. Aqui está muito difícil, a gente nem pode chorar. Uma hora quer chorar por causa das crianças. Não posso chorar na frente da minha filha, que fica nervosa. Do meu sobrinho… Não queira perder um filho, não. É uma dor muito grande. Só Deus”, concluiu ela.