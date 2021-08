O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, em decisão provisória, acatou um pedido feito pela defesa do juiz do Rio de Janeiro Glicério de Angiólis Silva para suspender os efeitos de uma punição do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aplicada ao magistrado.

Em meados de julho, Angiólis Silva foi penalizado em procedimento administrativo disciplinar no CNJ por suspeita de assédio sexual e moral a estagiárias quando o juiz atuava no fórum de Miracema (RJ).