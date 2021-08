O Tribunal do Júri Popular de Mossoró retoma nesta terça feira 03 de agosto de 2021, a pauta de julgamento de processos relacionados a crimes contra a vida no município. Quem vai está sentado no banco dos réus é Daniel Ferreira Rodrigues, conhecido por "Pardal", de 33 anos. Ele será julgado pelo assassinato de Josivan Fernandes da Silva, crime ocorrido no dia 12 de julho de 2018 próximo a Rua João Damásio no Bairro Belo Horizonte em Mossoró.

Pardal é o segundo envolvido no crime a ser julgado pelo TJP em Mossoró. Em novembro de 2020, o outro acusado do assassinato, Alisson Roberto de Morais, foi julgado e condenado. A sessão desta terça feira será presidida pelo Juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros e está prevista para ser iniciada às 09h00min, no Forum Silveira Martins localizado no Bairro Costa e Silva.

Os interesses do réu serão defendidos pelo advogado, Darwim Wamberto - OAB0012076-A e na acusação representando o Ministério Público Estadual, estará a frente o promotor de justiça Armando Lúcio Ribeiro. Devido a pandemia do Novo Coronavírus o acesso ao plenário é restrito à famílias do réu e da vítima e a Imprensa. O corpo de jurados, formado por sete pessoas da sociedade local, vai analisar as teses da defesa e da acusação para decidir os destinos do réu.

O crime:

De acordo com a denúncia formulada pelo Ministério Público, na noite de 13 de julho de 2018, a vítima Josivan Fernandes da Silva estava em sua casa, quando Antônio Claiton da Silva chegou e o chamou para usar drogas em um terreno descampado próximo a sua residência, quando na verdade a vítima estaria sendo levada para o local, chamado na gíria policial de "Cheiro do Queijo", onde seria morta.

Ao chegarem no local, onde supostamente iriam consumir droga, já estavam Daniel e Alysson, que passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima, que não teve chance de defesa e morreu na hora. As investigações apontaram que o crime foi motivado por briga entre facções criminosas rivais.