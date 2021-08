O resultado de mais uma pesquisa divulgada hoje para o Governo do Estado nas eleições de 2022 revelou que a pré-candidatura do deputado federal Benes Leocádio não tem musculatura e não passa de “fogo de monturo”. Os números debitados para ele até agora foram insignificantes e retratam uma realidade do que avaliam os analistas políticos: sua candidatura não cresce.

Os encontros promovidos até agora para dar uma “sobrevida” na sua candidatura foram verdadeiros fracassos. O pior deles foi em Caicó (RN) onde o diretório municipal do Republicanos (foto: Presidente do Republicanos George Victor com ele) não conseguiu juntar gente que coubesse numa kombi. Apenas 5 prefeitos foram lá dar uma “espiada”. Sem declarar apoio, claro. Como nos outros encontros.

O Xerife