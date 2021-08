O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do RN (SINTE-RN), conseguiu no Supremo Tribunal Federal (STF) derrubar a decisão que determinava o retorno imediato das aulas presenciais no Rio Grande do Norte (RN).

Com a decisão as aulas da rede estadual de ensino voltarão a ser remotas.

O Ministro que proferiu a decisão foi Alexandre de Morais. Será que o Estado vai recorrer de novo? É somente uma pergunta.

Blog o Xerife