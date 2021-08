O deputado estadual Gustavo Carvalho (PSDB) reuniu na noite desta segunda-feira (09), em Natal, prefeitos, vereadores e lideranças de sua base eleitoral para declarar apoio a pré-candidatura do deputado federal Benes Leocádio (Republicanos) ao Governo do RN nas eleições de 2022.

Gustavo Carvalho destacou a participação e representação de mais de 40 municípios no evento. “Não é fácil em uma segunda-feira reunir tantos amigos assim do Rio Grande do Norte todo. A presença de vocês me emociona. Tenha certeza Benes que você vai contar comigo do início ao fim de sua luta. E nós, sairemos vitoriosos juntos. Mas, quem será ainda mais vitorioso é o povo do Rio Grande do Norte”, disse o deputado.

De acordo com os prefeitos e ex-prefeitos, Benes é o melhor nome para representá-los, pois conhece às necessidades e causas municipalistas. “Não é um projeto que se construiu dentro de gabinetes. É um projeto que se construiu nas cidades, junto aos prefeito. Por isso, tenho certeza que é vitorioso,” destacou o ex-prefeito de Assu, Ivan Júnior.

Em suas palavras, Benes frisou a insatisfação e frustração que a população tem com o governo de Fátima Bezerra. “Cerca de 40% dizem que não quer votar na governadora. Se temos esse sentimento, vamos para a luta. Vamos representar, de fato, os anseios do povo. Aqui está um de vocês, destemido. E nós vamos para a luta juntos”.

Benes também destacou a união em prol de sua pré-candidatura. “Esse é o segundo encontro com as bases de deputados estaduais em prol de nossa pré-candidatura. O deputado Tomba Farias já reuniu dezenas de prefeitos e vereadores na semana passada. Agora, temos o aval do deputado Gustavo Carvalho, que lota esse auditório, em plena segunda-feira. Isso é união, e é assim que vamos seguir, vamos trabalhar juntos, de mãos dadas pelo RN,” frisou Benes.

