Conforme o blog antecipou as servidoras do quadro da secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap), Maura Vanessa Silva Sobreira (secretária-adjunta) e Gilsandra de Lira Fernandes (coordenadora de Operações de Hospitais e Unidades de Referência) foram afastadas por decisão judicial em razão da Operação Lectus.

Ainda segundo informações, à princípio as servidoras não serão exoneradas pelo Governo do Estado. O Governo do Estado pretende aguardar ter acesso à documentação das investigações da Polícia Federal no âmbito da Operação Lectus para tomar uma decisão sobre a exoneração de ambas.