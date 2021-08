Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), por meio das 33ª e 70ª Promotorias de Justiça de Natal, interpôs agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso à decisão da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal que suspendeu o Edital de Concurso Público n.º 001/2021, do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP), no tocante ao cargo de perito criminal.

Por outro lado, segundo fontes bem postadas no Ministério Público, por ora o órgão ministerial não tomará nenhuma medida judicial quanto ao vazamento da prova do concurso da Polícia Civil e deixará as investigações a cargo da polícia judiciária.