Os movimentos conservadores do Rio Grande do Norte estiveram hoje, quinta-feira 5, no Gabinete do presidente da CPI, Deputado Kelps Lima, para oficializar apoio às investigações na referida comissão parlamentar de inquérito, no intuito de esclarecer as aplicações de recursos públicos, federais e estaduais, no enfrentamento à pandemia.

Na oportunidade, o Coronel Hélio Oliveira, em nome de todos, ressaltou que os movimentos estarão atentos e vigilantes aos trabalhos da comissão, que precisa ser técnica, justa e transparente.

“Importante que a sociedade civil organizada participe de forma efetiva deste momento, para que tudo seja esclarecido e que os possíveis envolvidos em malfeitos e desvios paguem na forma da Lei”, disse o Coronel Hélio Oliveira.