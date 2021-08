Uma mulher de 38 anos morreu após sofrer uma queda de moto na BR-226. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (1º) na altura do município de Lajes Pintadas, próximo a Campo Redondo, no Agreste potiguar.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi registrado por volta das 0h30, no km 126,9 da rodovia.

Com base na análise dos vestígios encontrados no local, a polícia acredita que a moto saiu da pista, tombou, e a condutora, que estava sozinha, caiu. Porém, ainda não se sabe o que teria motivado a queda, ou a falta de reação da condutora.

A mulher morreu no local e teve o corpo recolhido após perícia do Instituto Técnico-Científico de Perícia e início da investigação feito pela Polícia Civil. G1RN