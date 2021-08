O mossoroense, José Alves Bezerra Neto de 45 anos de idade, morreu no início da tarde desta sexta feira 06 de agosto de 2021, após reagir a uma abordagem policial na BR 405 no município de São Francisco do Oeste, região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte.

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito trafegava pela rodovia em uma caçamba com queixa de roubo no estado do Ceará e não obedeceu a ordem de parada dada pelos policiais militares que realizavam barreira com o objetivo de interceptar o veículo roubado.

José Alves atirou contra os policiais e tentou fugir. Houve revide e durante o confronto ele acabou sendo baleado e socorrido pelos próprios policiais para o hospital de Pau dos Ferros, mas não resistiu.

A Polícia informou que José Alves, era suspeito de roubar veículos na região Oeste e levar os carros roubados para o estado da Paraiba. A caçamba que estava em seu poder havia sido roubada na cidade de Jaguaruana no estado do Ceará.