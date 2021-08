Uma mulher foi encontrada morta dentro de um quarto de hotel em Ponta Negra na tarde desta segunda-feira (2).

Segundo informações, ela alugou um quarto no hotel ontem à noite, deixou a bolsa dentro do carro e tomou comprimidos dentro do quarto.

De acordo com relatos preliminares, a vítima se chama Patrícia, médica, é trans, e morreu após ingerir remédios em um dos quartos do hotel.

Equipes da Polícia Civil e do Itep estão no hotel.

