Juliette cantora vem aí! Para dar início a sua carreira na música, Juliette preparou um projeto especial com 6 (seis) canções inéditas, que chegarão às plataformas de música ainda neste semestre.

O EP vem sendo desenvolvido por um time que une na produção e composição nomes já conhecidos por hits no cenário nacional com músicos conterrâneos de Juliette. Esse será o primeiro lançamento da artista recém contratada pela Rodamoinho Records, em parceria com a Virgin Music Brasil.

“Eu sempre gostei de música e de cantar. A arte tem um espaço especial no meu coração. É uma emoção gigante criar esse projeto, meu primeiro, ao lado de pessoas tão importantes e talentosas. Construir todo esse meu universo é um sonho. Estou contando as horas para poder dividir isso com todo mundo”, diz Juliette