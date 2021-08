Uma criança de cinco anos ficou ferida após ser atingida por uma bala perdida, na noite de domingo (1), no bairro Valentina Figueiredo, em João Pessoa. De acordo com as informações da polícia, suspeitos teriam passado atirando contra um homem, e a criança, que estava com o pai próximo ao local, foi atingida.

Os suspeitos estariam de carro e o alvo dos disparos seria um homem de 36 anos, que foi atingido nas costas e em uma perna. O estado de saúde atual dele não foi divulgado. A polícia está investigando a motivação do crime.

O menino estava acompanhado do pai, que também foi atingido pelos disparos. Segundo a polícia, o tiro teria atingido a barriga da criança, e o seu pai sofreu um tiro de raspão no braço. Pai e filho foram socorridos e encaminhados para o Hospital de Trauma de João Pessoa. Até as 8h desta segunda-feira (2), a criança estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave.