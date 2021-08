Foto Tiago Dionísio - Instagram/ Rafael Cunha - Divulgação









Há tempos que não nos sentamos em frente a Tv para assistir aquele velho programa de humor.

Trapalhões, Escolinha e zorra já fazem parte de um passado distante para muitos.

A realidade é que, nos concentramos em outra plataforma. As Redes Sociais.

O sucesso é tanto que, alguns artistas se transformam em fenômeno.

É o caso de Rafael Cunha e Tiago Dionísio.

O paraibano Rafael Cunha até bem pouco tempo era advogado em João Pessoa, até que começou a gravar vídeos amadores sobre o cotidiano do casamento com a esposa Débora. Com o sucesso, começou a fazer "pegadinhas" nas ruas.

Depois, o "vigarista" como gosta de ser chamado chegou a mais de 7,2 milhões de seguidores no Instagram.

Do começo até hoje, não só o Rafael ficou famoso, mas toda a sua família. De Raul a Quitéria sua sogra (neste caso vigarista foge do trivial, por que a ama), todos se transformaram em celebridades.

Mas o RN também tem sua celebridade. Atualmente, não se fala em outra coisa senão no Tiago Dionísio.

O humorista potiguar tem 27 anos e é natural de Parnamirim-RN.

Tiago trabalhou como roteirista de programa de TV e já foi candidato a vereador e deputado estadual, ficando cada vez mais conhecido na internet ao retratar situações do cotidiano com a família e amigos.

O “boom” veio quando Tiago Dionísio viralizou ao publicar uma série de vídeos em que apresenta as profissões de uma forma diferente, como estratégia de encantar (ou enganar) as mulheres durante o primeiro encontro. Com vergonha de dizer que era frentistas, o personagem se apresenta como “responsável pelo controle de abastecimento de produtos inflamáveis da Petrobras”.

A imprensa destaca que Tiago “goumetiza” as profissões.

O certo é que o humor não é mais o mesmo dos tempos da escolinha, praça e zorra. Ele mudou graças a pessoas comuns como Rafael e Tiago.

Bom mesmo são as risadas a qualquer hora, de graça e na palma da mão.