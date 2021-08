A pequena cidade de Rodolfo Fernandes, na região oeste do Rio Grande do Norte, voltou a registrar mais um crime de homicídio, na noite deste domingo (15). De acordo com informações da Polícia Militar, um homem, identificado até o momento apenas como Genésio, estava em uma lanchonete da cidade, quando foi morto com seis tiros.

O crime aconteceu por volta das 21h30. A vítima foi surpreendida por dois homens que chegaram já atirando contra ela.

Os suspeitos estavam em uma motocicleta e fugiram logo após o crime, com destino ignorado. A PM informou que guarnição local ainda realizou buscas pela região, mas não obteve êxito em encontrar os dois homens.

Genésio já tinha passagem pelo sistema prisional. A motivação do crime ainda é desconhecida. O corpo da vítima foi removido para a sede do Instituto Técnico-Científico de Perícia, em Pau dos Ferros. O crime será investigado pela Polícia Civil.