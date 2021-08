O crime aconteceu no final da tarde de quinta-feira, 05 de agosto na cidade de Pedro Avelino, região central do Rio Grande do Norte.

Flávio Henrique da Silva de 28 anos de idade foi alvejado com cerca de 03 tiros de espingarda nas costas e 01 de uma arma de menor calibre na cabeça e morreu no local.

Segundo informações de familiares, a vítima estava numa pequena venda de bebidas, na Rua Vereador José Antas Filho, no conjunto Canindé Vicente, em Pedro Avelino e foi surpreendido por três homens que chegaram querendo comprar bebidas. Flávio fez a primeira entrega e chegou a perguntar de onde eram os homens. Eles disseram que estavam a serviço de uma empresa eólica e teriam ido a cidade, apenas para resolver um problema, e pediram outras garrafas da mesma cerveja.

Quando a vítima deu as costas, foi atingida por trás e morreu no meio da venda. Os elementos arrombaram o portão de entrada e reviraram tudo dentro de um dos cômodos da residência.

Segundo informações de familiares, dinheiro e um aparelho de telefone celular da vítima foi levado pelos assassinos.

Flávio já havia sido vítima de um atentado a tiros.

Segundo a polícia, Flávio Henrique era um velho conhecido no meio policial e existe uma forte suspeita de que a sua venda de bebidas, que funcionava 24 horas por dia, era apenas para disfarçar sua atividade de tráfico de drogas. Fonte; O Câmera