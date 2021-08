Antonia Fontenelle fez uma confissão a respeito de seu breve relacionamento com Emerson Sheik, há cerca de 7 anos. A apresentadora revelou ter traído o jogador de futebol com um funcionário dele. Isso mesmo!

Durante participação no “4TALKCAST”, apresentado por Leo Dias, Victor Sarro e Cíntia Chagas, a loira contou que ‘pulou a cerca’ com o guarda-costas do atleta.

“Traí o Sheik com o segurança dele”, disparou, após dizer que o craque também saía com outras beldades enquanto estava com ela.

Inclusive, o jogador rompeu com a famosa para engatar um affair com Nicole Bahls, que também não durou.

Antonia Fontenelle e Emerson Sheik namoraram em 2014. Os dois ficaram juntos por cerca de quatro meses.