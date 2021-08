A empresa Teleperformance falsificou laudo de trabalhadora para suspendê-la e impedi-la de acesso aos seus direitos do INSS. Nossas vidas valem mais que os lucros capitalistas!

O Esquerda Diário recebeu a denúncia anônima de uma trabalhadora da Teleperformance do Rio Grande do Norte, que foi afastada da empresa e está sem receber seu salário desde junho, e sem acesso aos seus direitos do INSS, já que a empresa falsificou um laudo para impedir o acesso ao direito. Confira trecho do depoimento:

“Eu estou com doença ocupacional, recebi um email da empresa me afastando devido aos atestados. E se espantem, no email havia um laudo fraudulento, onde eles informaram que eu no exame admissional, informei ao médico que praticava atividade física e meu problema de saúde seria devido a isso e não pelo Trabalho. Eles enviaram um e-mail para o INSS, pedindo para eles negarem o benefício.

Eu estou tentando há 1 mês dá entrada na perícia, mas devido a um erro da empresa em enviar meus dados incorretos para o INSS, impossibilitou o meu acesso ao App- Meu INSS, onde não consegui agendar a perícia à tempo, estou sem receber dinheiro, contra atrasadas e eles não me dão retorno.”