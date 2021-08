Entusiasmado com os números favoráveis de uma pesquisa de opinião pública divulgada no início da semana, o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves ganha as estradas do Rio Grande do Norte na busca de apoios para disputar espaço majoritário em 2022, começando pela cidade de Ceará-Mirim, onde teve encontro de cortesia com o prefeito Júlio César Câmara (PSD).

A determinação de Carlos Eduardo coloca na geladeira o sonho embutido do prefeito de Natal, Álvaro Dias(PSDB), de disputar o governo estadual nas eleições do próximo ano. Para disputar o pleito o prefeito de Natal tem que se afastar do mandato no próximo mês de abril, deixando a caneta cheia de tinta com a vice-prefeita Aila Ramalho, afilhada política de Carlos Eduardo.

Agora, sabendo que o deputado Benes Leocádio é mais uma pedra que precisa sair do seu caminho, Carlos Eduardo sai sozinho conquistando apoios pelo interior adentro, travando uma batalha difícl, porém não impossível.

Benes, que até o fim de semana era o soldado de um exército só, recebeu reforço nesta quarta-feira(04) com a adesão de dezenas de lideranças políticas, prefeitos e ex-prefeitos, todos vinculados ao deputado estadual Tomba Farias(PSDB), seu principal aliado nesse primeiro momento.

