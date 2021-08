Uma mulher, que não será identificada no Blog por questões de segurança, foi vítima de um sequestro inusitado na noite desta segunda-feira (9).

Ela recebeu uma ligação dizendo que o filho estava sendo sequestrado. Na ligação, os criminosos exigiram dinheiro. Ela, então, pegou o cartão de crédito e saiu de casa. De táxi, dormia endereço que os marginais deram.

Ao chegar no endereço apontado, o filho não estava sendo sequestrado e ela que terminou sendo feita de refém e vítima de sequestro. Ela chegou a ser dada como desaparecida, mas rapidamente familiares contatados pelos cerimoniais se tocaram do sequestro em andamento.

Após negociar com os bandidos, entregar uma quantia em dinheiro (que não será revelada) e com a polícia já em contato, ela terminou sendo solta pelos criminosos no Hotel Sol, horas depois.