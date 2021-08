A Polícia Militar registrou mais um crime de homicídio em Mossoró no Rio Grande do Norte, crime aconteceu no final da manhã desta terça feira (24). na rua Delfim Moreira no bairro Santo Antônio.

De acordo com as informações, a vítima identificada como Francisco Jerônimo da Silva de 33 anos, era dono da oficina e foi alvejado com vários tiros por uma dupla que chegou de moto. Suspeitos fugiram do local com destino ignorado.