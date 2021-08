Um crime comum, mas que muitas pessoas ainda caem: alguém pede dinheiro “emprestado” pelo whatsapp usando a foto da pessoa, mas com outro número.

Nesta quinta-feira, 5, aconteceu com Rosa Alves, mãe do prefeito de Caicó. Alguém, se passando por ela, pede dinheiro dizendo que está com problema no aplicativo: “é um crime, não é o número nem minha mãe está fazendo isso. Estão usando o nome dela e uma foto onde estou ao lado dela”, explica o prefeito Dr. Tadeu.