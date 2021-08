Policiais civis da Delegacia Municipal de Apodi prenderam, nesta quinta-feira (05), Ederlanio da Silva Macedo, de 39 anos. Ele foi preso na cidade de Apodi, pela suspeita de crime de furto de animais.

De acordo com a PCRN, em desfavor de Ederlanio Macedo, existia um mandado de prisão preventiva, por furtos de animais nas regiões Oeste e Alto Oeste do Rio Grande do Norte. Ele é apontado como chefe de uma das maiores quadrilhas de furto de gado, com atuação nas cidades de Carnaúbas, Apodi, Patu, Campo Grande e Mossoró.

Ederlanio Macedo foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde se encontra à disposição da Justiça. A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.