Proposta pelo vereador Thales Rangel (PDT), a “moção de aplausos” da Câmara Municipal de Caicó em reconhecimento à propalação que o humorista e digital influencer GILDERLAN ANDRÉ SILVA DOS SANTOS, O Cremosinho, 20 anos, tem dado à cidade de Caicó em rede nacional e na sua página no instagram (ele tem mais de 2 milhões de seguidores), foi entregue nessa segunda feira em sessão na casa legislativa.

Em conversa com o blog Jair Sampaio, o influencer disse sentir-se orgulhoso pelo reconhecimento da Câmara Municipal, por meio do vereador Thales Rangel. “Posso estar onde estiver, sem esse reconhecimento de casa, faltaria alguma coisa para mim. Estou muito feliz por isso! E aonde eu for, levarei com muito orgulho o nome de Caicó. Sei que hoje todos estão orgulhosos de mim e torcendo mais ainda por meu crescimento”, disse o famoso.