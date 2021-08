Cantor de Caneta Azul, o maranhense Manoel Gomes, de 50 anos, alega ter levado um levado golpe de uma produtora. O artista, de origem humilde, virou um fenômeno do compartilhamento, incluindo uma lista de famosos, que também gravaram cantando o meme, entre eles: Simone (da dupla com Simaria), Wesley Safadão, Thiago Brava, Tirulipa, Rodrigo Faro, Eduardo Costa e Neymar.





“Eu gravei o meu primeiro CD em São Paulo. A empresa lançou meu CD em agosto de 2020, em todas as plataformas digitais e, até hoje, nunca prestaram conta com nenhum centavo. Isso tá sendo uma grande injustiça que estão fazendo comigo. Nosso acordo é pagar para eles 25% e eles estão ficando com tudo até agora”, desabafou em vídeo que está se espalhando na web.