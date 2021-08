Noite de domingo com mais um registro de roubo a mão armada em Caicó, sendo a vítima um mototaxista, que teve o veículo subtraído mediante emprego de arma de fogo.

Em questão de poucos minutos o roubo foi desfeito. É que o veículo fazia uso de sistema de alarme, que foi ativado com os bandidos ainda sobre a motocicleta, que foi abandonada.

A motocicleta, Honda CG 160, de cor vermelha, foi levada à delegacia, onde foi submetida à perícia do Itep no intuito que sejam colhidas as impressões digitais dos dois bandidos.