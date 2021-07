A Polícia Militar e a Vigilância Sanitária tiveram muito trabalho no primeiro sábado de festa de Santana em Caicó.

Foram várias as ocorrências registradas com aglomerações em casas de piscina e outros locais, com eventos clandestinos.

Uma festa com cerca de 300 pessoas foi encerrada. O evento, acreditem, era realizado próximo ao Hospital Regional do Seridó.

