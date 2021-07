Neste domingo (25), uma série de tremores foram registrados na plataforma continental do Laboratório de Sismologia da UFRN. Os movimentos foram sentidos em várias cidades do potiguares e há relatos de moradores de Natal, Parnamirim e Touros assustados com o evento.

O maior tremor teve magnitude de 3.5 graus na escala Richter, e deve ter sido este o sentido pela população.

Segundo o Labsis, foram 5 tremores durante a madrugada, que tiveram magnitude de 3.0 mR, 1.5 mR, 3.5 mR, 2.1 mR e 1.5 mR (sigla que indica a escala de magnitude no Brasil). As movimentações aconteceram pouco depois da meia noite.

Os eventos foram registrados pelas estações sismográficas localizadas no município de João Câmara, que contém duas estações atualmente, e uma estação sismográfica no município de Riachuelo.

