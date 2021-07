Sikêra Jr.

decidiu fazer uma pegadinha com as pessoas que estão agindo para desmonetizá-lo. O apresentador criou uma empresa falsa e enganou telespectadores da RedeTV! com promoção no Alerta Nacional .

A atitude de Sikêra vem depois de uma campanha do grupo Sleeping Giants, que visa causar sua desmonetização na TV e na web. Desde o final de junho, quando chamou gays de “raça da desgraçada”, entre outras declarações, ele já perdeu dezenas de anunciantes por causa da campanha.

Vocês lembram da Óticas Tambaqui, que anuncia aqui. E ontem a gente até sorteou uma agenda. Deixa eu dizer uma coisa para vocês?”, iniciou Sikêra Jr.

“Essa Ótica não existe, senhores. Eu criei essa ótica. Isso se chama isca e um monte de lacrador foi pra lá, mandando [mensagem] no WhatsApp, dizendo que nunca mais botava o pé nessa ótica. Como, se não existe?”, disse o jornalista.

Na sequência, Sikêra atacou quem está integrando a campanha para desmonetizá-lo na televisão e na internet. Revoltado, ele chamou as pessoas de “satânicos” e “mentirosos”.

“Como vocês são satânicos, como vocês são ruins, como vocês são malignos e mentem. Por isso que não tem nada na vida. Foram no WhatsApp da loja [e disseram]: ‘como vocês patrocinam o Sikêra? Minha mãe comprou um óculos aí'”, disse.

“Vocês são satânicos e mentirosos. Essa ótica nunca existiu. Isso aqui eu e o Walace críamos de madrugada. Um fake lindo do jeito que vocês gostam. E um bando de otário, massa de manobra sendo manipulado, foi todinho pra lá”, disparou o apresentador do Alerta Nacional.

Por fim, Sikêra Jr. ainda usou seu programa na RedeTV! para ameaçar as pessoas que estão participando da campanha de desmonetização e que foram até o WhastApp da empresa fake criticá-lo. Segundo o apresentador, terão que dividir o prejuízo que ele está tendo com a perda de patrocinadores.

“O bom é que eu peguei todos os números de WhatsApp, aí fica mais fácil de achar. Instagram é mais fácil de falsificar. Pelo WhatsApp não. Agora eu lhe acho. E a gente vai ter que dividir o prejuízo. Você contratando seu advogado já é lucro pra mim”, finalizou.