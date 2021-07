A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na tarde desta quinta-feira (22/07/21), nas proximidades do Midway Mall, em Natal/RN, um casal que praticava roubos contra pedestres.

Os Policiais Rodoviários Federais estavam em horário de almoço, em um restaurante próximo a ocorrência, quando ouviram gritos de socorro e foram abordados por populares. Os populares apontaram um homem armado em fuga e disseram que ele tinha roubado pertences de várias vítimas. Os PRFs então iniciaram uma perseguição a pé. Poucos metros depois, o homem em fuga adentrou em um carro do modelo Etios, cor prata, que o estava aguardando. Os PRFs continuaram o acompanhamento tático, contando com o apoio de motociclistas e populares que assistiram a cena e deram carona aos policiais. Os policiais conseguiram abordar o veículo em frente a uma das entradas do shopping. Após a abordagem, a motorista do veículo se entregou a polícia e o passageiro empreendeu nova fuga a pé, atirando contra a equipe PRF. Os PRFs revidaram a injusta agressão e conseguiram prender o homem, que se entregou. Ninguém ficou ferido.

Junto ao casal foram apreendidos 6 celulares roubados, 1 revólver calibre .38 municiado e a quantia de trezentos reais. O homem de 39 anos estava cumprindo pena no regime semiaberto e a mulher de 42 anos já teve passagem pela polícia.

O veículo utilizado pela dupla na fuga era clonado.

A dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a 5ª Delegacia de Polícia Civil de Natal/RN.