A Prefeitura do Natal anunciou nesta quinta-feira (22) que decidiu adiar em uma semana a volta às aulas presenciais das turmas dos anos iniciais (1º ao 5º ano) do ensino fundamental da rede municipal de ensino. O retorno estava programado para acontecer no dia 28 de julho (próxima quarta-feira), mas foi transferido para 4 de agosto (a quarta-feira seguinte). Até lá, seguem com atividades presenciais apenas as turmas de pré-escola, em formato de rodízio.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o adiamento acontece porque não há merenda suficiente para atender todos os estudantes. A pasta enfatiza que as atas de compras já disponíveis no mercado não contemplam os valores nutricionais e nem o quantitativo suficientes para atender toda a demanda de merenda escolar.