Na manhã do dia 24 de julho de 2021, Policiais Militares de Maxaranguape receberam uma denúncia de que haveriam visualizado um veículo prata, dentro de um matagal, nas proximidades de Maracajau.

De imediato, Policiais Militares da rádio patrulha de Maxaranguape se deslocaram para averiguar a situação.

Chegando nas proximidades do local indicado, a equipe de serviço pôde detectar que se tratava de local de difícil acesso, mas que porém, realmente apresentava indícios e vestígios de que há pouco haveria passado um carro por ali e desta forma começaram a buscar o veículo indicado.

Após momentos de buscas no terreno, inclusive a pé, por se tratar de área de difícil acesso, o veículo, que foi roubado na noite anterior, foi localizado, bem como vários pertences e documentos que se encontravam no interior do mesmo.

O proprietário foi contactado para que seus pertences fossem devidamente entregues.

POLÍCIA MILITAR

VIGILANTIS SEMPER