O ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, minimizou o encontro que teve com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, visto como uma reunião política com possibilidade de aliança entre os dois.

Questionado pelo blog Tulio Lemos a respeito do encontro entre dois adversários políticos, de ideologias e partidos diferentes, Carlos Eduardo afirmou: Amigos em comum fizeram o encontro. Falamos de política Estadual e Nacional, cada um com seu ponto de vista. PDT aberto ao diálogo.”

Quando Carlos Eduardo fala em “cada um com seu ponto de vista,” é justamente porque ele está no PDT de Ciro Gomes, que bate com força no Governo Federal do qual Fábio Faria é ministro e um dos homens mais próximos ao presidente Bolsonaro.

O blog Tulio Lemos perguntou:

Existe alguma possibilidade de aliança entre Carlos Eduardo e Fábio Faria, deixando a política nacional de lado e fazendo uma aliança puramente estadual. É possível?

Carlos Eduardo: Não avaliamos isso. Cada um tem posicionamento muito claro na política. PDT só discute alianças ou coligações no ano que vem, ano da eleição.

Blog Tulio Lemos: Existe alguma possibilidade de aliança com algum partido que tenha posicionamento diferente da candidatura de Ciro Gomes, em que a questão nacional não esteja como parte principal?

Carlos Eduardo: Essa discussão vai ser interna no PDT no ano que vem. Os diretórios Nacional e Estadual vão trilhar em sintonia para as alianças e coligações. Repito: Só em 2022 vamos discutir alianças e coligações.

Fonte: Blog do Tulio Lemos