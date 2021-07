Foi deflagrada na tarde desta quinta-feira (22), uma operação conjunta entre as Polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros nas cidades de Catolé do Rocha, Brejo do Cruz e Bom Sucesso, no sertão da Paraíba, em decorrência de investigações no combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado.

A ação policial está sendo coordenada pelos delegados Cristiano Jacques, Diego Beltrão e Miroslav Alencar e pelos Coronéis Campos e Elder da PMPB. Em um dos alvos da operação, os policiais encontraram cerca de 500 kg de maconha, uma grande quantia em dinheiro e diversas armas de fogo. Até o presente momento, três indivíduos suspeitos foram presos após um cerco policial realizado.

O material apreendido e os investigados foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Catolé do Rocha para serem realizados os procedimentos que determina a Lei.