Juliette está movimentando o mundo esportivo após fazer um post exaltando a beleza dos atletas nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Após Ítalo Ferreria, medalha de ouro no surfe, 'flertar' com a campeã do 'BBB21', agora foi a vez de Neymar também se 'candidatar'.

"Não estou nas Olimpíadas mas sou atleta também", escreveu o craque, retuitando o post da ex-BBB: "Que tanto atleta gato é esse?! Queriaaaa...".

Depois de ver a postagem de Neymar, Ítalo voltou para as redes sociais e "cobrou" o jogador. "Peraí menino ney, você quer atacar e voltar pra marcar?", escreveu.

Essa não é a primeira interação entre Neymar e Juliette nas redes sociais. A paraibana já tinha cobrado o atacante do PSG a cumprir a promessa de presenteá-la com um modelo de óculos juliet.

Após a 'intimação' pública, os dois se reencontraram no Rio de Janeiro e posaram para fotos. Os fãs passaram a shippar uma possibildiade de casal.